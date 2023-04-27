von Nassau-Beilstein Heinrich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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von Nassau-Beilstein Heinrich

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1340

Дата смерти

12.10.1412

Пол

Мужской

Отец

Около 1307 г.р.

Мать

Около 1315 г.р.

Жена

Около 1360 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1340

Отец: Nassau-Beilstein Heinrich von

Мать: Von Westerburg Imagina

Бракосочетание
1383

Жена: Van Randerode Katharina

Рождение ребёнка
Около 1384

Дочь: Von Hanau-Beilstein Katharine

Мать ребёнка: Van Randerode Katharina

Beilstein, Rhineland-Palatinate Germany
Работа или профессия
Неизвестно
Graf von Nassau-Beilstein
Смерть
12.10.1412
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