von Nassau-Beilstein Heinrich
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1340
Дата смерти12.10.1412
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1340
Бракосочетание
1383
Жена: Van Randerode Katharina
Рождение ребёнка
Около 1384
Дочь: Von Hanau-Beilstein Katharine
Мать ребёнка: Van Randerode Katharina
Beilstein, Rhineland-Palatinate Germany
Работа или профессия
Неизвестно
Graf von Nassau-Beilstein
Смерть
12.10.1412