Бузова (Соколова) Инна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бузова (Соколова) Инна Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1861 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СБ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1896 ст.

Муж: Бузов Александр Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
19-127-573 152 надворный советник Александр Николаев сын Бузов прав перв, 34 лет, дочь дсс девица Инна Ильинична Соколова, прав перв 24 лет барон Николай Юльевич Толь и юнкер Николаевского училища К... Показать все
Смерть
Неизвестно
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