Бузова (Соколова) Инна Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1896 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
19-127-573 152 надворный советник Александр Николаев сын Бузов прав перв, 34 лет, дочь дсс девица Инна Ильинична Соколова, прав перв 24 лет барон Николай Юльевич Толь и юнкер Николаевского училища К... Показать все
Смерть
Неизвестно