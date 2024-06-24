Иноземцев Яков Федосеевич
Место рожденияТимский уезд, Курская губерния, Российская Федерация
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Иноземцев Федосей Терентьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1808
Сын: Иноземцев Игнатий Яковлевич
Мать ребёнка: Иноземцева Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1813
Дочь: (Инозенцева) Татьяна Яковлевна
Мать ребёнка: Иноземцева Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Иноземцева Евдокия Васильевна
Смерть
Неизвестно