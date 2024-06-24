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Иноземцев Яков Федосеевич

Место рождения

Тимский уезд, Курская губерния, Российская Федерация

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Иноземцев Федосей Терентьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иноземцева Евдокия Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Шумаки, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Иноземцев Игнатий Яковлевич

Мать ребёнка: Иноземцева Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1813

Дочь: (Инозенцева) Татьяна Яковлевна

Мать ребёнка: Иноземцева Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1838

Сын: Иноземцев Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Иноземцева Евдокия Васильевна

Шумаки, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

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