Ковалева (Кухтоекова) Екатерина Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1976
Рождение ребёнка
26.02.1994 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бабушкин Евгений Викторович
Майма, Майминский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
10.07.2000
Рождение ребёнка
04.06.2002
Сын: Бабушкин Димитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
12.12.2013
Дочь: Ковалева Маргарита Алексеевна