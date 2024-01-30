Ковалева (Кухтоекова) Екатерина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалева (Кухтоекова) Екатерина Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1976

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1955 г.р.

Дети

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1976

Отец: не указан

Мать: Шабанова Людмила Ильинична

Рождение ребёнка
26.02.1994 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бабушкин Евгений Викторович

Майма, Майминский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
10.07.2000

Сын: Гаврилов Илья Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
04.06.2002

Сын: Бабушкин Димитрий Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
12.12.2013

Дочь: Ковалева Маргарита Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

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