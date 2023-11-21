Вениосова (Гайтано Оглу) Ангелина (Ангелька) Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вениосова (Гайтано Оглу) Ангелина (Ангелька) Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Турецкоподданная гречанка
Бракосочетание
26.01.1836

Муж: Вениосов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
10.11.1836

Сын: Вениосов Илья Григорьевич

Отец ребёнка: Вениосов Григорий Иванович

Испанско-подданый
Рождение ребёнка
1841

Сын: Вениосов Иван Георгиевич

Отец ребёнка: Вениосов Григорий Иванович

Смерть
Неизвестно
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