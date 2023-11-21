Вениосова (Гайтано Оглу) Ангелина (Ангелька) Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Турецкоподданная гречанка
Бракосочетание
26.01.1836
Рождение ребёнка
10.11.1836
Сын: Вениосов Илья Григорьевич
Отец ребёнка: Вениосов Григорий Иванович
Испанско-подданый
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Вениосов Григорий Иванович
Смерть
Неизвестно