Мартьянов Василий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Familysearch.org | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8994-KD5Y?i=114&cc=1807365
Бракосочетание
20.10.1879
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Familysearch.org | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8994-KD5Y?i=114&cc=1807365
Упоминание
Неизвестно
Familysearch.org | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8994-KD5Y?i=114&cc=1807365
Место жительства
Неизвестно
Ташла, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно