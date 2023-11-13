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Мартьянов Василий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1861 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Familysearch.org | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8994-KD5Y?i=114&cc=1807365
Бракосочетание
20.10.1879

Жена: Мартьянова Мария Ефимовна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Familysearch.org | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8994-KD5Y?i=114&cc=1807365
Упоминание
Неизвестно
Familysearch.org | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8994-KD5Y?i=114&cc=1807365
Место жительства
Неизвестно
Ташла, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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