Родневский Степан Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родневский Степан Александрович

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Место рождения

Беларусь

Дата рождения

22.07.1922

Дата смерти

09.03.2000

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1922

Отец: Родневский Александр Константинович

Мать: Родневская Антонида Васильевна

Беларусь
Рождение ребёнка
?.02.1951

Сын: Родневский Константин

Мать ребёнка: Родневская Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Родневский Валерий

Мать ребёнка: Родневская Степанида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Родневская Степанида

Смерть
09.03.2000
Колпашево, Колпашевский муниципальный район, Томская область
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