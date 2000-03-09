Родневский Степан Александрович
Место рожденияБеларусь
Дата рождения22.07.1922
Дата смерти09.03.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1922
Беларусь
Рождение ребёнка
?.02.1951
Мать ребёнка: Родневская Степанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Родневский Валерий
Мать ребёнка: Родневская Степанида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Родневская Степанида
Смерть
09.03.2000
Колпашево, Колпашевский муниципальный район, Томская область