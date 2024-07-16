Козлов Григорий Семенович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1836 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836 ст.
Отец: Козлов Семен Харитонович
Мать: Козлова Паланья Никитина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Козлова Марья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Козлова Марья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козлова Марья Ивановна
Смерть
Неизвестно