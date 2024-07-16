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Козлов Григорий Семенович

Место рождения

Большое Притыкино, Санчурский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1836 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836 ст.

Отец: Козлов Семен Харитонович

Мать: Козлова Паланья Никитина

Большое Притыкино, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Федор Григорьевич

Мать ребёнка: Козлова Марья Ивановна

Большое Притыкино, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Козма Григорьевич

Мать ребёнка: Козлова Марья Ивановна

Большое Притыкино, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Марья Ивановна

Смерть
Неизвестно

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