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Пелевин Никита Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Пелевин Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.05.1845 ст.

Дочь: Круглина Анна Никитовна

Мать ребёнка: Пелевина Пелагия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куликова Пелевина Мария Никитична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пелевин Илья Никитич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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