Пелевин Никита Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Пелевин Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.05.1845 ст.
Дочь: Круглина Анна Никитовна
Мать ребёнка: Пелевина Пелагия Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куликова Пелевина Мария Никитична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пелевин Илья Никитич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно