Отставнов Александр
Место рождения
Дата рождения17.12.1926
Дата смерти31.12.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1926
Отец: Отставнов Андрей
Мать: Отставнова Елена
Рождение ребёнка
15.08.1957
Дочь: Бирюкова Елена
Мать ребёнка: Отставнова Варвара Михайловна
Рождение ребёнка
23.03.1959
Дочь: Юркевич Екатерина
Мать ребёнка: Отставнова Варвара Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.12.2020
Пластуновская, Динской муниципальный район, Краснодарский край