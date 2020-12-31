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Отставнов Александр

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Место рождения

Пенза, город Пенза, Пензенская область

Дата рождения

17.12.1926

Дата смерти

31.12.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1926

Отец: Отставнов Андрей

Мать: Отставнова Елена

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
15.08.1957

Дочь: Бирюкова Елена

Мать ребёнка: Отставнова Варвара Михайловна

Братск, город Братск, Иркутская область
Рождение ребёнка
23.03.1959

Дочь: Юркевич Екатерина

Мать ребёнка: Отставнова Варвара Михайловна

Братск, город Братск, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Отставнова Варвара Михайловна

Смерть
31.12.2020
Пластуновская, Динской муниципальный район, Краснодарский край
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