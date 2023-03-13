Иевлевъ Ефимъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иевлевъ Ефимъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1835

Пол

Мужской

Отец

1808 г.р.

Мать

1807 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1835

Отец: Иевлевъ Петръ

Мать: Иевлева Матрена

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