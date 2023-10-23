Смирнов Андрей Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1843
Отец: Смирнов Евдоким Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.12.1877 ст.
Сын: Смирнов Александр Андреевич
Мать ребёнка: Смирнова Александра Алексеевна
Прислониха, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно