Смирнов Андрей Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Андрей Евдокимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1843

Отец: Смирнов Евдоким Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.12.1877 ст.

Сын: Смирнов Александр Андреевич

Мать ребёнка: Смирнова Александра Алексеевна

Прислониха, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно
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