Берестова Пелагея Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Берестова Пелагея Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1902

Пол

Женский

Отец

1877 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1902

Отец: Берестов Никита Васильевич

Мать: не указана

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