Stats (Stats) Naomi Ruth
Место рожденияOhio, United States
Дата рождения04.08.1924
Дата смерти02.02.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Ohio, United States
Место жительства
1930
Cambridge, Guernsey, Ohio, United States
Место жительства
1935
Same House
Место жительства
1940
Ward 1, Cambridge City, Cambridge Township, Guernsey, Ohio, United States
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Stats Nicholas
Смерть
02.02.2004
Похороны
2004
Cambridge, Guernsey, Ohio, United States of America