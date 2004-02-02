Stats (Stats) Naomi Ruth — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Stats (Stats) Naomi Ruth

Место рождения

Ohio, United States

Дата рождения

04.08.1924

Дата смерти

02.02.2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1922 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Ohio, United States
Место жительства
1930
Cambridge, Guernsey, Ohio, United States
Место жительства
1935
Same House
Место жительства
1940
Ward 1, Cambridge City, Cambridge Township, Guernsey, Ohio, United States
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Stats Nicholas

Смерть
02.02.2004
Похороны
2004
Cambridge, Guernsey, Ohio, United States of America
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