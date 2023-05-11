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Костюченкова Акилина Самойлова

Место рождения

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
25.01.1898

Муж: Костюченков Иван Никитин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.03.1899

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Костюченков Иван Никитин

д.Мосеёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.11.1900

Сын: Костюченков Павел Иванов

Отец ребёнка: Костюченков Иван Никитин

д.Мосеёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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