Костюченкова Акилина Самойлова
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1898
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.03.1899
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Костюченков Иван Никитин
д.Мосеёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.11.1900
Отец ребёнка: Костюченков Иван Никитин
д.Мосеёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно