Ларина Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.01.1911
Дочь: Евгения Косьминична
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно