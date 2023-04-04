Розен Ефгений-Октавий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Розен Ефгений-Октавий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.1759

Дата смерти

07.02.1834

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.11.1799

Сын: Розен Андрей Евгеньевич

Мать ребёнка: Барбара Сталь

Мяэтагузе, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барбара Сталь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барбара Сталь

Смерть
07.02.1834
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