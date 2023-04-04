Розен Ефгений-Октавий
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.06.1759
Дата смерти07.02.1834
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.11.1799
Мать ребёнка: Барбара Сталь
Мяэтагузе, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Барбара Сталь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Барбара Сталь
Смерть
07.02.1834