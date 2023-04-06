Хайрутдинова Раиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайрутдинова Раиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2001

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.09.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хайрутдинов Ильхам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хайрутдинов Ильхам

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хайрутдинов Ильхам

Смерть
2001
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