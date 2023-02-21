Баданин Иван Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаданин Иван Евгеньевич

Баданин Иван Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.12.1976

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1976

Отец: Баданин Евгений Иванович

Мать: Баданина Лидия Дмитриевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close