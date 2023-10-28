Громовая Домникия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Громовая Агафья Антоновна
Отец ребёнка: Громовой Антон Васильевич
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Громовая Анна Антоновна
Отец ребёнка: Громовой Антон Васильевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Громовая Марина Антоновна
Отец ребёнка: Громовой Антон Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1850