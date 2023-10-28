Громовая Домникия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Громовая Домникия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Громовая Агафья Антоновна

Отец ребёнка: Громовой Антон Васильевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Громовая Анна Антоновна

Отец ребёнка: Громовой Антон Васильевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Громовая Марина Антоновна

Отец ребёнка: Громовой Антон Васильевич

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Громовой Антон Васильевич

Смерть
После 1850
Криски, Чернігівська область
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