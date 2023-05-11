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Лукина Агафья Ивановна

Место рождения

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

07.12.1911

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.09.1888

Сын: Лукин (однодворец) Михаил Иванович

Отец ребёнка: Лукин (однодворец) Иван Филиппович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.10.1889

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Лукин (однодворец) Иван Филиппович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.08.1893

Сын: Лукин (однодворец) Александр Иванович

Отец ребёнка: Лукин (однодворец) Иван Филиппович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.06.1896

Дочь: Феодосия Ивановна

Отец ребёнка: Лукин (однодворец) Иван Филиппович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукин (однодворец) Иван Филиппович

Смерть
07.12.1911
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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