Лукина Агафья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смерти07.12.1911
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1888
Сын: Лукин (однодворец) Михаил Иванович
Отец ребёнка: Лукин (однодворец) Иван Филиппович
Рождение ребёнка
24.10.1889
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Лукин (однодворец) Иван Филиппович
Рождение ребёнка
23.08.1893
Сын: Лукин (однодворец) Александр Иванович
Отец ребёнка: Лукин (однодворец) Иван Филиппович
Рождение ребёнка
01.06.1896
Дочь: Феодосия Ивановна
Отец ребёнка: Лукин (однодворец) Иван Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.12.1911