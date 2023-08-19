Тарсков Яков Гаврилов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Отец: Тарсков Гаврил Иванов
Бракосочетание
09.11.1813
Рождение ребёнка
14.12.1814
Мать ребёнка: Тарскова Наталья Андреева
Рождение ребёнка
25.09.1817
Дочь: Надежда Яковлева
Мать ребёнка: Тарскова Наталья Андреева
Рождение ребёнка
21.11.1823
Дочь: Фекла Яковлева
Мать ребёнка: Тарскова Наталья Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно