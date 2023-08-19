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Тарсков Яков Гаврилов

Место рождения

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: Тарсков Гаврил Иванов

Мать: Тарскова Пелагия Игнатьева

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
09.11.1813

Жена: Тарскова Наталья Андреева

Рождение ребёнка
14.12.1814

Сын: Тарсков Павел Яковлев

Мать ребёнка: Тарскова Наталья Андреева

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.09.1817

Дочь: Надежда Яковлева

Мать ребёнка: Тарскова Наталья Андреева

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.11.1823

Дочь: Фекла Яковлева

Мать ребёнка: Тарскова Наталья Андреева

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарскова Настасья Егорова

Смерть
Неизвестно
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