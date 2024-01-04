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Тарсков Гаврил Иванов

Место рождения

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

22.04.1831

Пол

Мужской

Отец

Около 1729 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1749 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: Тарсков Иван

Мать: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Тарсков Анисим Гаврилов

Мать ребёнка: Тарскова Пелагия Игнатьева

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Тарсков Савва Гаврилов

Мать ребёнка: Тарскова Пелагия Игнатьева

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Тарсков Яков Гаврилов

Мать ребёнка: Тарскова Пелагия Игнатьева

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарскова Пелагия Игнатьева

Смерть
22.04.1831
Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от престарелости
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