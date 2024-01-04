Тарсков Гаврил Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1755
Дата смерти22.04.1831
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755
Отец: Тарсков Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1780
Мать ребёнка: Тарскова Пелагия Игнатьева
Рождение ребёнка
Около 1781
Мать ребёнка: Тарскова Пелагия Игнатьева
Рождение ребёнка
Около 1793
Мать ребёнка: Тарскова Пелагия Игнатьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.04.1831
Причина смерти: от престарелости