Егоров Николай Георгиевич 05.12.1899 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Егоров Николай Георгиевич

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

05.12.1899 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1899 ст.

Отец: Егоров Герасимов Георгий / Егор Ефимович

Мать: Егорова Герасимова (Жирненкова) Пелагея Дмитриевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 06.12.1899 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянский сын Иоанн Иоаннович Крылов Источник: ГАЯО Метрическ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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