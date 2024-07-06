Егоров Николай Георгиевич
Место рождения
Дата рождения05.12.1899 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
05.12.1899 ст.
Отец: Егоров Герасимов Георгий / Егор Ефимович
дата крещения - 06.12.1899 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянский сын Иоанн Иоаннович Крылов Источник: ГАЯО Метрическ... Показать все
Смерть
Неизвестно