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Ладин Владимир
Ладин Владимир
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.01.1959
Дата смерти
07.09.1989
Пол
Мужской
Отец
Ладин Василий
1931 г.р.
Мать
Ладина Миля
1938 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1959
Отец:
Ладин Василий
Мать:
Ладина Миля
Смерть
07.09.1989
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