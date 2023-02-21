Ладин Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ладин Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1959

Дата смерти

07.09.1989

Пол

Мужской

Отец

1931 г.р.

Мать

1938 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1959

Отец: Ладин Василий

Мать: Ладина Миля

Смерть
07.09.1989
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