Мандрыка Фёдор Иванович
Место рождения
Дата рождения17.06.1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1839
Отец: Мандрыка Иван Дмитриевич
Мать: Мандрыка Анна Гавриловна
Посвящение в духовный сан
17.09.1853
Признан Правительствующим Сенатом в дворянстве с внесением во 2-ю часть родословной книги по Черниговской губернии, Указ 17.09.1853 № 6267. № 5149, ш.3, п.11 (2 ветвь, 3 колено, № 4/2).
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно