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Мандрыка Фёдор Иванович

Место рождения

Носовка, Чернігівська область

Дата рождения

17.06.1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1804 г.р.

Мать

Около 1813 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1839

Отец: Мандрыка Иван Дмитриевич

Мать: Мандрыка Анна Гавриловна

Носовка, Чернігівська область
Посвящение в духовный сан
17.09.1853
Признан Правительствующим Сенатом в дворянстве с внесением во 2-ю часть родословной книги по Черниговской губернии, Указ 17.09.1853 № 6267. № 5149, ш.3, п.11 (2 ветвь, 3 колено, № 4/2).
Место жительства
Неизвестно
Носовка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Носовка, Чернігівська область
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