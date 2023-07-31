Юрченко (Юрченко) Лариса Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрченко (Юрченко) Лариса Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юрченко Виктор Петрович

Мать: Юрченко Лидия Михайловна

Рождение ребёнка
19.05.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эмилия Азаровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мусатов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Мусатов Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мусатов Сергей

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