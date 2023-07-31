Юрченко (Юрченко) Лариса Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Юрченко Виктор Петрович
Мать: Юрченко Лидия Михайловна
Рождение ребёнка
19.05.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эмилия Азаровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мусатов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Мусатов Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мусатов Сергей