Мартыненко Семен Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Мартыненко Тимофей Анисимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Наталья Семеновна
Мать ребёнка: Мартыненко Надежда Стефановна
Рождение ребёнка
1885
Сын: Мартыненко Адриан Семенович
Мать ребёнка: Мартыненко Надежда Стефановна
Рождение ребёнка
1888
Сын: Мартыненко Спиридон Семенович
Мать ребёнка: Мартыненко Надежда Стефановна
Рождение ребёнка
1890
Сын: Мартыненко Павел Семенович
Мать ребёнка: Мартыненко Надежда Стефановна
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Мария Семеновна
Мать ребёнка: Мартыненко Надежда Стефановна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Мартыненко Николай Семенович
Мать ребёнка: Мартыненко Надежда Стефановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно