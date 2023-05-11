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Мартыненко Семен Тимофеевич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Мартыненко Тимофей Анисимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Наталья Семеновна

Мать ребёнка: Мартыненко Надежда Стефановна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Мартыненко Адриан Семенович

Мать ребёнка: Мартыненко Надежда Стефановна

Рождение ребёнка
1888

Сын: Мартыненко Спиридон Семенович

Мать ребёнка: Мартыненко Надежда Стефановна

Рождение ребёнка
1890

Сын: Мартыненко Павел Семенович

Мать ребёнка: Мартыненко Надежда Стефановна

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Мария Семеновна

Мать ребёнка: Мартыненко Надежда Стефановна

Рождение ребёнка
1894

Сын: Мартыненко Николай Семенович

Мать ребёнка: Мартыненко Надежда Стефановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартыненко Надежда Стефановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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