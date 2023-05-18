Мартыненко Тимофей Анисимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартыненко Тимофей Анисимович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1860

Сын: Мартыненко Семен Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Подзолкина Евдокия Тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1869

Сын: Мартыненко Алексей Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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