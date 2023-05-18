Мартыненко Тимофей Анисимович
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1860
Сын: Мартыненко Семен Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Подзолкина Евдокия Тимофеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1869
Сын: Мартыненко Алексей Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно