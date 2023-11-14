Гагарина (Миндалëва) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гагарина (Миндалëва) Любовь

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1980

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.12.2001

Дочь: Скорова Наталья Евгеньевна

Отец ребёнка: Гагарин Евгений Викторович

Рождение ребёнка
06.04.?

Дочь: Гагарина Мария Евгеньевна

Отец ребёнка: Гагарин Евгений Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гагарин Евгений Викторович

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