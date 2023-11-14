Гагарина (Миндалëва) Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.03.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.12.2001
Дочь: Скорова Наталья Евгеньевна
Отец ребёнка: Гагарин Евгений Викторович
Рождение ребёнка
06.04.?
Дочь: Гагарина Мария Евгеньевна
Отец ребёнка: Гагарин Евгений Викторович
Бракосочетание
Неизвестно