Кириленко/Кириченко/ Евфросиния Павловна
Место рожденияРоссия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1830
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Рождение ребёнка
08.11.1850
Дочь: Матрона Марковна
Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Марк Емельянович
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
ЦГИАК/Киев/ , Ф - 127-1012-1585, м/к 1850г.зап.№ 52
Бракосочетание
До 1850
Покровская церковь с.Гребенки Васильковского уезда Киевской губ Россия
Смерть
Неизвестно