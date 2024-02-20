Кириленко/Кириченко/ Евфросиния Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириленко/Кириченко/ Евфросиния Павловна

Место рождения

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1830 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
Рождение ребёнка
08.11.1850

Дочь: Матрона Марковна

Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Марк Емельянович

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
ЦГИАК/Киев/ , Ф - 127-1012-1585, м/к 1850г.зап.№ 52
Бракосочетание
До 1850

Муж: Кириленко / Кириченко / Марк Емельянович

Покровская церковь с.Гребенки Васильковского уезда Киевской губ Россия
Смерть
Неизвестно
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