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(Кириленко / Кириченко /) Матрона Марковна

Место рождения

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки

Дата рождения

08.11.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1850

Отец: Кириленко / Кириченко / Марк Емельянович

Мать: Кириленко/кириченко/ Евфросиния Павловна

Россия Киевская губ.,Васильковский уезд Гребенковской волости д.Саливонки
ЦГИАК/Киев/ , Ф - 127-1012-1585, м/к 1850г.зап.№ 52
Крещение
08.11.1850
Россия Киевская губ.,Васильковский уезд с.Гребенки
ЦГИАк/Киев/, Ф - 127-1012-2585,м/к 1850г.зап.№ 52 | Восприемники: Федор Косьмин Пуриченко и Екатерина Емельянова- Ивана черношкуренко-жена.
Смерть
Неизвестно
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