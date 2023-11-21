Нескороженая (Шейдарова) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нескороженая (Шейдарова) Валентина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

2009

Пол

Женский

Добавил:

ЯН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Шейдаров Василий Алексеевич

Мать: Шейдарова Ольга Артемьевна

Рождение ребёнка
1963

Дочь: Сечинава Елена Ивановна

Отец ребёнка: Нескороженый Иван Федорович

Рождение ребёнка
26.03.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нескороженый Иван Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нескороженый Иван Федорович

Смерть
2009
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