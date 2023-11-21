Нескороженая (Шейдарова) Валентина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1937
Дата смерти2009
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Рождение ребёнка
1963
Дочь: Сечинава Елена Ивановна
Отец ребёнка: Нескороженый Иван Федорович
Рождение ребёнка
26.03.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нескороженый Иван Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2009