Белокур Тимофей Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелокур Тимофей Ильич

Белокур Тимофей Ильич

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

21.01.1903 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1903 ст.

Отец: Белокур Илья Васильевич

Мать: Белокур Мавра Лукьяновна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS91-9?i=623&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
22.01.1903 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close