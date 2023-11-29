Мурашов Иван Харитонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Харитон Иосифов (Осипов)
Мать: Евдокия Яковлева
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Екатерина Герасимова
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Екатерина Герасимова
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Екатерина Герасимова
Рождение ребёнка
1839
Сын: Мурашов Федор Иванов
Мать ребёнка: Екатерина Герасимова
Смерть
Неизвестно