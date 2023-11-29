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Мурашов Иван Харитонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Харитон Иосифов (Осипов)

Мать: Евдокия Яковлева

Рождение ребёнка
1820

Сын: Мурашов Никита Иванов

Мать ребёнка: Екатерина Герасимова

Рождение ребёнка
1822

Сын: Мурашов Андрей Иванов

Мать ребёнка: Екатерина Герасимова

Рождение ребёнка
1826

Сын: Мурашов Михаил Иванов

Мать ребёнка: Екатерина Герасимова

Рождение ребёнка
1839

Сын: Мурашов Федор Иванов

Мать ребёнка: Екатерина Герасимова

Смерть
Неизвестно
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