Douglas George — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Douglas George

Место рождения

Tantallon Castle, near

Дата рождения

До 1378

Дата смерти

После 14.09.1402

Пол

Мужской

Отец

Около 1323 г.р.

Мать

1355 г.р.

Жена

1380 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1378

Отец: Douglas William

Мать: Stewart Margaret

Tantallon Castle, near
Бракосочетание
24.05.1397

Жена: Stewart Mary

Of, , , Scotland
Рождение ребёнка
24.02.1398

Дочь: Douglas Elizabeth

Мать ребёнка: Stewart Mary

Mar Lodge, Scotland
Работа или профессия
Неизвестно
1st Earl of Angus
Смерть
После 14.09.1402
England
Похороны
Неизвестно
Saint Bride's Cemetery
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