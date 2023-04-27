Douglas George
Место рожденияTantallon Castle, near
Дата рожденияДо 1378
Дата смертиПосле 14.09.1402
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1378
Отец: Douglas William
Мать: Stewart Margaret
Tantallon Castle, near
Бракосочетание
24.05.1397
Жена: Stewart Mary
Of, , , Scotland
Рождение ребёнка
24.02.1398
Дочь: Douglas Elizabeth
Мать ребёнка: Stewart Mary
Mar Lodge, Scotland
Работа или профессия
Неизвестно
1st Earl of Angus
Смерть
После 14.09.1402
England
Похороны
Неизвестно
Saint Bride's Cemetery