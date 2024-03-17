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Нагорнов Севастьян Клементьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1881 ст.

Жена: Боровина Нагорнова Вдова Наталия Дмитриевна

Рождение ребёнка
18.02.1881 ст.

Сын: Нагорнова Евдокия Севастьяновна

Мать ребёнка: Боровина Нагорнова Вдова Наталия Дмитриевна

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
31.07.1882 ст.

Сын: Нагорнов Матвей Севастьянович

Мать ребёнка: Боровина Нагорнова Вдова Наталия Дмитриевна

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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