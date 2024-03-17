Нагорнов Севастьян Клементьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1881 ст.
Рождение ребёнка
18.02.1881 ст.
Сын: Нагорнова Евдокия Севастьяновна
Мать ребёнка: Боровина Нагорнова Вдова Наталия Дмитриевна
Рождение ребёнка
31.07.1882 ст.
Сын: Нагорнов Матвей Севастьянович
Мать ребёнка: Боровина Нагорнова Вдова Наталия Дмитриевна
Смерть
Неизвестно