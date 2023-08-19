Тумаш Андрей Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тумаш Андрей Степанович

Место рождения

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

17.08.1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1873 ст.

Отец: Тумаш Степан Петрович

Мать: Тумаш Марфа Антоновна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
24.01.1899 ст.

Жена: Тумаш Анастасия Павловна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
29.11.1899 ст.

Дочь: Тумаш Варвара Андреевна

Мать ребёнка: Тумаш Анастасия Павловна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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