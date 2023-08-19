Тумаш Андрей Степанович
Место рождения
Дата рождения17.08.1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1873 ст.
Отец: Тумаш Степан Петрович
Мать: Тумаш Марфа Антоновна
Бракосочетание
24.01.1899 ст.
Жена: Тумаш Анастасия Павловна
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
29.11.1899 ст.
Дочь: Тумаш Варвара Андреевна
Мать ребёнка: Тумаш Анастасия Павловна
Смерть
Неизвестно