Пельшмякова Галина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пельшмякова Галина Андреевна

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Место рождения

Матвеевское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

27.10.1913 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1913 ст.

Отец: Галанин Андрей Евстафьевич

Мать: Галанина Просковья Алексеевна

Матвеевское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.08.1941

Дочь: Дзампаева Светлана Михайловна

Отец ребёнка: Марков Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марков Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пельшмяков Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Пельшмяков Николай Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пельшмяков Николай Николаевич

Смерть
Неизвестно
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