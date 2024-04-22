Пельшмякова Галина Андреевна
Место рождения
Дата рождения27.10.1913 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1913 ст.
Рождение ребёнка
27.08.1941
Дочь: Дзампаева Светлана Михайловна
Отец ребёнка: Марков Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Марков Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пельшмяков Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Пельшмяков Николай Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно