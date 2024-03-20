Благодетелева Мария Иродионова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Годовикова Любовь Митрофановна
Отец ребёнка: Благодетелев Митрофан Иванов
Староходыкино, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
19.09.1898
Сын: Благодетелев Димитрий Митрофанов
Отец ребёнка: Благодетелев Митрофан Иванов
Рождение ребёнка
23.09.1908
Дочь: Благодетелева Капитолина Митрофанова
Отец ребёнка: Благодетелев Митрофан Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Благодетелева Александра Митрофанова
Отец ребёнка: Благодетелев Митрофан Иванов
Смерть
Неизвестно