Благодетелева Мария Иродионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Благодетелева Мария Иродионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Годовикова Любовь Митрофановна

Отец ребёнка: Благодетелев Митрофан Иванов

Староходыкино, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
19.09.1898

Сын: Благодетелев Димитрий Митрофанов

Отец ребёнка: Благодетелев Митрофан Иванов

Рождение ребёнка
23.09.1908

Дочь: Благодетелева Капитолина Митрофанова

Отец ребёнка: Благодетелев Митрофан Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Благодетелева Александра Митрофанова

Отец ребёнка: Благодетелев Митрофан Иванов

Смерть
Неизвестно
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