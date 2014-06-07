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Сулейманова Дарина Ринатовна
Сулейманова Дарина Ринатовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.06.2014
Пол
Женский
Отец
Сулейманов Ринат
1976 г.р.
Мать
Жаркова Лалита Маратовна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЖ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.2014
Отец:
Сулейманов Ринат
Мать:
Жаркова Лалита Маратовна
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