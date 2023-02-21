Погадаева Евгения Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Погадаев Максим Гавриилович
Рождение ребёнка
1819
Сын: Погадаев Феоктист Максимович
Отец ребёнка: Погадаев Максим Гавриилович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно