Веселков Мирон Николаев
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.08.1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
16.08.1796
Отец: Веселков Николай Михайлов
Мать: Веселкова Анна Иванова
Бракосочетание
25.01.1820
Жена: Веселкова Марфа Кононова
Рождение ребёнка
13.11.1820
Мать ребёнка: Веселкова Марфа Кононова
Рождение ребёнка
09.09.1822
Дочь: Веселкова Анна Миронова
Мать ребёнка: Веселкова Марфа Кононова
Рождение ребёнка
20.03.1824
Дочь: Дарья Миронова
Мать ребёнка: Веселкова Марфа Кононова
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Веселкова Марфа Миронова
Мать ребёнка: Веселкова Марфа Кононова
Рождение ребёнка
03.10.1827
Сын: Веселков Варсонофий Миронов
Мать ребёнка: Веселкова Марфа Кононова
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Кобякова Александра Миронова
Мать ребёнка: Веселкова Марфа Кононова
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Веселкова Марфа Кононова
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Веселкова Федосья Миронова
Мать ребёнка: Веселкова Марфа Кононова
Рождение ребёнка
19.10.1833
Мать ребёнка: Веселкова Марфа Кононова
Рождение ребёнка
Около 1839
Мать ребёнка: Веселкова Марфа Кононова
Смерть
Неизвестно