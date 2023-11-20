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Веселков Мирон Николаев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1796

Отец: Веселков Николай Михайлов

Мать: Веселкова Анна Иванова

Бракосочетание
25.01.1820

Жена: Веселкова Марфа Кононова

Рождение ребёнка
13.11.1820

Сын: Веселков Филипп Миронов

Мать ребёнка: Веселкова Марфа Кононова

Рождение ребёнка
09.09.1822

Дочь: Веселкова Анна Миронова

Мать ребёнка: Веселкова Марфа Кононова

Рождение ребёнка
20.03.1824

Дочь: Дарья Миронова

Мать ребёнка: Веселкова Марфа Кононова

Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Веселкова Марфа Миронова

Мать ребёнка: Веселкова Марфа Кононова

Рождение ребёнка
03.10.1827

Сын: Веселков Варсонофий Миронов

Мать ребёнка: Веселкова Марфа Кононова

Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Кобякова Александра Миронова

Мать ребёнка: Веселкова Марфа Кононова

Рождение ребёнка
1828

Сын: Веселков Козьма Миронов

Мать ребёнка: Веселкова Марфа Кононова

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Веселкова Федосья Миронова

Мать ребёнка: Веселкова Марфа Кононова

Рождение ребёнка
19.10.1833

Сын: Веселков Артемий Миронов

Мать ребёнка: Веселкова Марфа Кононова

Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Веселков Семён Миронов

Мать ребёнка: Веселкова Марфа Кононова

Смерть
Неизвестно
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