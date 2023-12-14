Бабусина Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабусина Екатерина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Петр

Мать: Домаша

Смерть
1984
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