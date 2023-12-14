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Бабусина Екатерина Петровна
Бабусина Екатерина Петровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1925
Дата смерти
1984
Пол
Женский
Отец
Петр
Мать
Домаша
Дети
Не указаны
Добавил:
ДИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец:
Петр
Мать:
Домаша
Смерть
1984
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