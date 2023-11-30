Селивоненко Иван Терентьевич
Место рождения
Дата рождения20.06.1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1883 ст.
Бракосочетание
18.01.1912 ст.
Свидетели: Бритков Трофим Георгиевич, Пустовойтов Иван, Нечипоренко Александр Николаевич, Сильченок Феодор.
Рождение ребёнка
15.11.1912 ст.
Дочь: Евлампия Евлампия
Мать ребёнка: Селивоненко Мария Федоровна
Рождение ребёнка
06.09.1914 ст.
Сын: Селивоненко Михаил Иванович
Мать ребёнка: Селивоненко Мария Федоровна
Участие в бою
30.12.1914 ст.
деревня Осовец-Крепость
30.12.1914, Крепость Осовец.
Военная служба
С ?.12.1914 по ?.01.1916 ст.
Первая мировая война. Род войск: 304-й пехотный Новгород-Северский полк 16-я рота. Воинское звание: рядовой.
Лечение в госпитале
С 02.02.1915 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Причина: перелом правой ключицы. Учреждение: Московское Городское Общественное Управление. Организация помощи раненым и больным войнам. Госпиталь им. Н. И. Шустова.
Лечение в госпитале
С 14.01.1916 ст.
Минск, Минск
Причина: болен, ранен, контужен во время сражения 30.12.1916 в кр. Осовец. Учреждение: Минской госпиталь Сосницкого уездного комитета
Смерть
Неизвестно