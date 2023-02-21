Варвара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Косьминых Иван

Отец ребёнка: Косьминых Григорий

починок Ольхов
Рождение ребёнка
01.03.1860

Дочь: Дарья Григорьевна

Отец ребёнка: Косьминых Григорий

починок Ольхово
Рождение ребёнка
03.06.1864

Дочь: Акилина

Отец ребёнка: Косьминых Григорий

починок Ольхово
Рождение ребёнка
21.12.1865

Сын: Косьминых Стефан

Отец ребёнка: Косьминых Григорий

починок Ольхово
Рождение ребёнка
08.08.1868

Сын: Козмин Лавр

Отец ребёнка: Косьминых Григорий

починок Ольхово
Рождение ребёнка
11.10.1876

Сын: Косьминых Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Косьминых Григорий

починок Ольхов
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косьминых Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Косьминых Григорий

Работа или профессия
Неизвестно
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