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Найденков Александр Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1937

Дата смерти

15.06.2008

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1937

Отец: Найденков Дмитрий Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.06.1963

Сын: Найденков Олег Александрович

Мать ребёнка: Найденкова Галина Васильевна

Рождение ребёнка
15.11.1969

Дочь: Тарасова Лариса Александровна

Мать ребёнка: Найденкова Галина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Найденкова Галина Васильевна

Смерть
15.06.2008
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