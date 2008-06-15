Найденков Александр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1937
Дата смерти15.06.2008
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1937
Отец: Найденков Дмитрий Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.06.1963
Сын: Найденков Олег Александрович
Мать ребёнка: Найденкова Галина Васильевна
Рождение ребёнка
15.11.1969
Дочь: Тарасова Лариса Александровна
Мать ребёнка: Найденкова Галина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.06.2008