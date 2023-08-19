(Первухина) Сигклитикия (Анфусса) Яковлева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: Первухин Яков Андреев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.12.1820
Дочь: Иульяния Васильева
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
03.11.1829
Сын: Первухин Галактион
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
18.02.1833
Дочь: Анфия
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно