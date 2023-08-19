(Первухина) Сигклитикия (Анфусса) Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Первухина) Сигклитикия (Анфусса) Яковлева

Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Первухин Яков Андреев

Мать: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.12.1820

Дочь: Иульяния Васильева

Отец ребёнка: не указан

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.11.1829

Сын: Первухин Галактион

Отец ребёнка: не указан

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.02.1833

Дочь: Анфия

Отец ребёнка: не указан

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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