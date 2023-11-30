Вихров Фрол Никифорович
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: Вихрова Евдокия Ивановна
Бракосочетание
1882
Жена: Вихрова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: Вихрова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Вихрова Наталья Фроловна
Мать ребёнка: Вихрова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Вихрова Евдокия Ивановна
Бракосочетание
1888
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: Вихрова Варвара Николаевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно