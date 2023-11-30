Вихров Фрол Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВихров Фрол Никифорович

Вихров Фрол Никифорович

Место рождения

Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Вихров Никифор Антонович

Мать: Вихрова Лукерья Васильевна

Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Вихров Емельян Фролович

Мать ребёнка: Вихрова Евдокия Ивановна

Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Бракосочетание
1882

Жена: Вихрова Евдокия Ивановна

Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Вихров Сергей Фролович

Мать ребёнка: Вихрова Евдокия Ивановна

Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Вихрова Наталья Фроловна

Мать ребёнка: Вихрова Евдокия Ивановна

Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Вихров Михаил Фролович

Мать ребёнка: Вихрова Евдокия Ивановна

Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Бракосочетание
1888

Жена: Вихрова Варвара Николаевна

Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Вихров Борис Фролович

Мать ребёнка: Вихрова Варвара Николаевна

Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Место жительства
Неизвестно
Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close