Вихрова Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиОколо 1886
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Вихров Фрол Никифорович
Бракосочетание
1882
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Вихров Фрол Никифорович
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Вихрова Наталья Фроловна
Отец ребёнка: Вихров Фрол Никифорович
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Вихров Фрол Никифорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1886