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Вихрова Евдокия Ивановна

Место рождения

Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Около 1886

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Вихров Емельян Фролович

Отец ребёнка: Вихров Фрол Никифорович

Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Бракосочетание
1882

Муж: Вихров Фрол Никифорович

Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Вихров Сергей Фролович

Отец ребёнка: Вихров Фрол Никифорович

Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Вихрова Наталья Фроловна

Отец ребёнка: Вихров Фрол Никифорович

Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Вихров Михаил Фролович

Отец ребёнка: Вихров Фрол Никифорович

Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Место жительства
Неизвестно
Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Смерть
Около 1886
Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
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